Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие сотрудничества между спецназом

Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между силами специального назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, командующий Силами специальных операций ОАЭ бригадный генерал Мухаммед Саид аль-Салми прибыл в Баку с официальным визитом.

В ходе встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым стороны отметили развитие двусторонних военных связей и обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Делегация ОАЭ также посетила воинскую часть спецназа Азербайджанской армии.