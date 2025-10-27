Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие сотрудничества между спецназом
Армия
- 27 октября, 2025
- 15:46
Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между силами специального назначения.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, командующий Силами специальных операций ОАЭ бригадный генерал Мухаммед Саид аль-Салми прибыл в Баку с официальным визитом.
В ходе встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым стороны отметили развитие двусторонних военных связей и обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
Делегация ОАЭ также посетила воинскую часть спецназа Азербайджанской армии.
