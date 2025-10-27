Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие сотрудничества между спецназом

    Армия
    • 27 октября, 2025
    • 15:46
    Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между силами специального назначения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, командующий Силами специальных операций ОАЭ бригадный генерал Мухаммед Саид аль-Салми прибыл в Баку с официальным визитом.

    В ходе встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым стороны отметили развитие двусторонних военных связей и обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Делегация ОАЭ также посетила воинскую часть спецназа Азербайджанской армии.

    Минобороны Азербайджана спецназ ОАЭ Закир Гасанов
