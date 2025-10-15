Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиeв принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором Управления внешней разведки Министерства национальной обороны Кореи генерал-майором Чоем Чунсонгом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиев приветствовал гостей и выразил удовлетворение их визитом в нашу страну. Были высоко отмечены успехи, достигнутые в рамках двустороннего военного сотрудничества.

В свою очередь, генерал-майор Чой Чунсонг поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения укрепления двусторонних связей.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других актуальных вопросов.