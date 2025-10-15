Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество

    Армия
    • 15 октября, 2025
    • 17:39
    Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество

    Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиeв принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором Управления внешней разведки Министерства национальной обороны Кореи генерал-майором Чоем Чунсонгом.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе встречи, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиев приветствовал гостей и выразил удовлетворение их визитом в нашу страну. Были высоко отмечены успехи, достигнутые в рамках двустороннего военного сотрудничества.

    В свою очередь, генерал-майор Чой Чунсонг поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения укрепления двусторонних связей.

    На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других актуальных вопросов.

    военное сотрудничество Азербайджан Корея Керим Велиeв
    Фото
    Azərbaycan və Koreya hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Последние новости

    17:42

    В Азербайджане медпомощь получили около 160 тыс. иностранцев

    Здоровье
    17:40

    Форум сотрудничества НПО стартует в Ханкенди 19 октября

    Внутренняя политика
    17:40

    Норвегия выделит Украине свыше €7 млрд в 2026 году

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество

    Армия
    17:39

    В Азербайджане потребительский рынок вырос на 5%

    Бизнес
    17:33

    ЕБРР готов финансировать или софинансировать крупномасштабные транспортные проекты в Азербайджане

    Инфраструктура
    17:33

    Азербайджан и Венгрия провели политконсультации

    Внешняя политика
    17:27

    Экономика Нахчывана выросла более чем на 4 %

    Финансы
    17:25

    Парламент Грузии принял в I чтении законопроект, ужесточающий контроль за демонстрациями - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей