Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество
- 15 октября, 2025
- 17:39
Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиeв принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором Управления внешней разведки Министерства национальной обороны Кореи генерал-майором Чоем Чунсонгом.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе встречи, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиев приветствовал гостей и выразил удовлетворение их визитом в нашу страну. Были высоко отмечены успехи, достигнутые в рамках двустороннего военного сотрудничества.
В свою очередь, генерал-майор Чой Чунсонг поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения укрепления двусторонних связей.
На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других актуальных вопросов.