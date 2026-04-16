    16 апреля, 2026
    • 20:57
    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военно-технического сотрудничества

    Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев провел встречу с делегацией Казахстана во главе с замминистра обороны по вооружению и военной технике Шайх-Хасаном Жазыкбаевым, находящимся в Азербайджане с рабочим визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство оборонной промышленности.

    Мустафаев подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере обороны является одним из основных направлений стратегического партнерства между тюркскими государствами.

    Представители казахстанской делегации выразили благодарность за оказанное гостеприимство и отметили наличие большого потенциала для расширения связей с Азербайджаном в данной отрасли.

    В ходе встречи обсуждались перспективы военно-технического сотрудничества, реализация совместных проектов, организация рабочих визитов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Вугар Мустафаев Шайх-Хасан Жазыкбаев Министерство оборонной промышленности Казахстан
    Qazaxıstanla Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
    Kazakhstan and Azerbaijan discuss defense industry cooperation development

