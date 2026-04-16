Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военно-технического сотрудничества
- 16 апреля, 2026
- 20:57
Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев провел встречу с делегацией Казахстана во главе с замминистра обороны по вооружению и военной технике Шайх-Хасаном Жазыкбаевым, находящимся в Азербайджане с рабочим визитом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство оборонной промышленности.
Мустафаев подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере обороны является одним из основных направлений стратегического партнерства между тюркскими государствами.
Представители казахстанской делегации выразили благодарность за оказанное гостеприимство и отметили наличие большого потенциала для расширения связей с Азербайджаном в данной отрасли.
В ходе встречи обсуждались перспективы военно-технического сотрудничества, реализация совместных проектов, организация рабочих визитов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.