Министерства обороны ​Азербайджана и Казахстана утвердили план сотрудничества на следующий год

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Астане со своим казахским коллегой Имангали Тасмагамбетовым, сообщает Report со ссылкой на Zakon.kz.

В ходе встречи глава оборонного ведомства Азербайджана заявил о важности сотрудничества двух стран в Каспийском море.

"Мы готовы проводить совместные учения, ведь у нас с Казахстаном есть опыт совместных тренировок, соревнований. Я думаю, что совместные тренировки пойдут нам на пользу и будут сближать наши Вооруженные Силы, и полезен обмен опытом для обеих сторон", - отметил он.

Министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что на данном этапе важно уделить внимание установлению практических контактов между флотами Казахстана и Азербайджана.

"Данное направление имеет важное значение в контексте продолжения и укрепления добрососедской и безопасной ситуации на Каспии и соответствует договоренностям, достигнутым на высшем уровне между лидерами прикаспийских государств", - сказал он.

В ходе встречи казахский министр пригласил своего азербайджанского коллегу принять участие на международной выставке военной техники и вооружения "КАДЕКС-2016", запланированной к проведению в следующем году в Астане.

"Надеюсь, что в следующем году азербайджанская сторона рассмотрит возможность выставления экспозиции своего оборонно-промышленного комплекса, что придаст дополнительный импульс для нашего военно-технического сотрудничества", - добавил И.Тасмагамбетов.

Представители двух стран также обсудили вопросы военного образования и совершенствования процесса обучения и подготовки личного состава. И.Тасмагамбетов предложил рассмотреть вопрос обучения военных кадров на базе Национального университета обороны Казахстана.

По итогам встречи главы оборонных ведомств двух стран утвердили план сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2016 год.