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Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в сфере охраны границ

Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в сфере охраны границ Азербайджан и Израиль провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в сфере охраны границ.
Армия
1 февраля 2023 г. 12:26
Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в сфере охраны границ

Азербайджан и Израиль провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в сфере охраны границ.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Обсуждение состоялось 1 февраля в ходе телефонного разговора между главой ГПС Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Так, генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил Й.Галланта с вступлением в должность.

Подчеркнув высокий уровень существующих связей между странами, стороны обсудили перспективы сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями о развитии отношений в сфере безопасности и охраны границ.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Israel mull co-op development in border protection
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail arasında sərhəd mühafizəsi sahəsində əlaqələrin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb

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