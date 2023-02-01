Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в сфере охраны границ

Азербайджан и Израиль провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в сфере охраны границ.

Азербайджан и Израиль провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в сфере охраны границ.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Обсуждение состоялось 1 февраля в ходе телефонного разговора между главой ГПС Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Так, генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил Й.Галланта с вступлением в должность.

Подчеркнув высокий уровень существующих связей между странами, стороны обсудили перспективы сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями о развитии отношений в сфере безопасности и охраны границ.