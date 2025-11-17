Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан и Италия обсудили расширение сотрудничества в сфере военного образования

    Армия
    • 17 ноября, 2025
    • 23:00
    Делегация во главе с ректором Национального университета обороны генерал-майором Гюндюзом Абдуловым, находящаяся с визитом в Италии, посетила Центр высших исследований.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, директор Центра высших исследований Национального университета обороны Италии генерал-полковник Стефано Маннино подчеркнул, что сложившееся сотрудничество между двумя странами в сфере военного образования основано на надежном партнерстве и взаимном доверии.

    Генерал-майор Гюндюз Абдулов отметил, что проводимые встречи и обсуждения создадут новые возможности для дальнейшего двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, будут способствовать обмену опытом и расширению взаимодействия оборонных ведомств Азербайджана и Италии.

    Затем гостям была показана презентация об истории создания Центра высших исследований, модели обучения, а также о стратегических целях и основных направлениях деятельности учреждения. Были даны подробные ответы на вопросы, интересующие членов азербайджанской делегации.

    В завершение встречи генерал-майор Гюндюз Абдулов сделал запись в памятной книге.

    Azərbaycanla İtaliya hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

