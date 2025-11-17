Азербайджан и Италия обсудили расширение сотрудничества в сфере военного образования

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны генерал-майором Гюндюзом Абдуловым, находящаяся с визитом в Италии, посетила Центр высших исследований.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, директор Центра высших исследований Национального университета обороны Италии генерал-полковник Стефано Маннино подчеркнул, что сложившееся сотрудничество между двумя странами в сфере военного образования основано на надежном партнерстве и взаимном доверии.

Генерал-майор Гюндюз Абдулов отметил, что проводимые встречи и обсуждения создадут новые возможности для дальнейшего двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, будут способствовать обмену опытом и расширению взаимодействия оборонных ведомств Азербайджана и Италии.

Затем гостям была показана презентация об истории создания Центра высших исследований, модели обучения, а также о стратегических целях и основных направлениях деятельности учреждения. Были даны подробные ответы на вопросы, интересующие членов азербайджанской делегации.

В завершение встречи генерал-майор Гюндюз Абдулов сделал запись в памятной книге.