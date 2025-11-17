İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanla İtaliya hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hərbi
    • 17 noyabr, 2025
    • 22:50
    Azərbaycanla İtaliya hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    İtaliyada səfərdə olan Milli Müdafiə Univetsitetinin rektoru general-mayor Gündüz Əbdülov və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Müdafiə üzrə Ali Tədqiqatlar Mərkəzini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Əvvəlcə mərkəzin direktoru general-polkovnik Stefano Mannino Azərbaycan nümayəndə heyətini salamlayaraq onları ölkəsində qəbul etməkdən böyük məmnunluq duyduğunu bildirib. O, iki ölkə arasında hərbi təhsil sahəsində formalaşmış əməkdaşlığın etibarlı tərəfdaşlıq və qarşılıqlı etimada əsaslandığını xüsusi olaraq diqqətə çatdırıb.

    General-mayor Gündüz Əbdülov qonaqpərvər münasibətə görə təşəkkür edərək, aparılan görüşlər və müzakirələrin hər iki ölkənin hərbi təhsil sahəsində formalaşmış əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradacağını vurğulayıb. O, əməkdaşlıq istiqamətində atılan addımların təcrübə mübadiləsinə töhfə verəcəyini və gələcək birgə fəaliyyət üçün əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.

    Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyətinə İtaliyanın Müdafiə üzrə Ali Tədqiqatlar Mərkəzinin yaranma tarixi, tədris modeli, həmçinin qurumun qarşısında duran strateji hədəflər və əsas fəaliyyət istiqamətləri barədə geniş təqdimat keçirilib. Heyətin üzvlərini maraqlandıran məqamlara dair suallar ətraflı şəkildə cavablandırılıb.

    Görüşün sonunda general-mayor Gündüz Əbdülov xatirə kitabına öz səmimi fikirlərini qeyd edib.

    İtaliya Müdafiə Nazirliyi Milli Müdafiə Univetsiteti Hərbi təhsil
    Foto
    Азербайджан и Италия обсудили расширение сотрудничества в сфере военного образования

    Son xəbərlər

    23:08
    Foto

    Leyla Əliyeva "Neft bumu hamıya gülümsəyir" festivalının açılışında iştirak edib

    Ədəbiyyat
    23:04

    Kobaxidze: Biz ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı təmiz səhifədən bərpa etmək istəyirik

    Digər ölkələr
    22:57

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    22:50
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hərbi
    22:47

    ABŞ Konqresi Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar barədə qanun layihəsini irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    22:38

    Bakıda 15 yaşlı yeniyetmə qətlə yetirilib, saxlanılan var

    Hadisə
    22:37

    KİV: Hindistanlı kişi qəzada 18 qohumunu itirib

    Digər ölkələr
    22:20

    Ermənistan və BƏƏ müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Region
    22:13
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bölgədə dayanıqlı sülhün əsas təminatı birgəyaşayışa nail olmaqdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti