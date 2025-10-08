Азербайджан и Грузия обмениваются опытом в области БПЛА

Делегация Министерства обороны Грузии посетила Азербайджан в рамках обмена опытом в области БПЛА.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече грузинским гостям был представлен брифинг о БПЛА в Азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых полетов и тенденциях развития.

В завершение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, и особо отмечена важность таких мероприятий для обмена опытом.