Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азербайджан и Грузия обмениваются опытом в области БПЛА

    Армия
    • 08 октября, 2025
    • 11:09
    Азербайджан и Грузия обмениваются опытом в области БПЛА

    Делегация Министерства обороны Грузии посетила Азербайджан в рамках обмена опытом в области БПЛА.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    На встрече грузинским гостям был представлен брифинг о БПЛА в Азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых полетов и тенденциях развития.

    В завершение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, и особо отмечена важность таких мероприятий для обмена опытом.

    Минобороны Азербайджана Грузия БПЛА обмен опытом
    Фото
    Azərbaycan və Gürcüstan PUA sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır

    Последние новости

    11:31

    Казахстан и Россия до 2028 года решили завершить модернизацию пограничных пунктов пропуска

    В регионе
    11:28
    Фото

    Таможенники предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков

    Бизнес
    11:21

    АБР: МСБ Азербайджана становится опорой "зеленой экономики"

    Бизнес
    11:21

    В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде

    Внешняя политика
    11:16
    Фото

    Приморский национальный парк удостоен международной награды Green Flag Award

    Внутренняя политика
    11:12
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в климатическом диалоге высокого уровня в Лондоне

    Внешняя политика
    11:11
    Фото

    Азербайджан и США обсудили развитие межрелигиозного и культурного диалога

    Религия
    11:09
    Фото

    Азербайджан и Грузия обмениваются опытом в области БПЛА

    Армия
    11:09

    В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

    Другие страны
    Лента новостей