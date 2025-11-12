Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан и Босния подписали план военного сотрудничества

    Армия
    • 12 ноября, 2025
    • 16:55
    Азербайджан и Босния подписали план военного сотрудничества

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе официального визита в Боснию и Герцеговину провел встречу с министром обороны этой страны Зуканом Хелезом.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана, стороны в ходе встречи обсудили текущую ситуацию и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

    "Было подчеркнуто, что взаимные визиты и подобные встречи способствуют расширению военных связей и эффективному обмену опытом. Также состоялся подробный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов военного сотрудничества. По итогам встречи между министерствами обороны двух стран был подписан план военного сотрудничества", - говорится в информации.

    В соответствии с программой официального визита Гасанов посетил завод оборонной промышленности и другие объекты военного назначения, ознакомился с созданными условиями и производственным оборудованием.

