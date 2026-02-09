Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-Рияде

    Армия
    • 09 февраля, 2026
    • 17:56
    Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-Рияде

    В Эр-Рияде стартовала международная выставка World Defence Show 2026 - одно из ключевых мероприятий в области оборонной промышленности.

    Об этом Report сообщили в Миноборонпроме.

    В мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым.

    На выставке демонстрируются 127 наименований современной военной продукции, принадлежащей ЗАО Azərsilah, а также 53 наименования продукции азербайджанских компаний 6LSystems, RD Smart, Q-STP, Synapline, USH Group и İTX Motors.

    В выставке World Defence Show 2026, на которой демонстрируются новейшие военные технологии, оборудование и системы, принимают участие свыше 773 компаний и более 441 официальная делегация из более чем 76 стран. Ожидается, что выставку посетят свыше 106 тысяч человек.

    В рамках выставки В.Мустафаев встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Словакии Робертом Калиняком. В ходе встречи был подписан меморандум, предусматривающий расширение сотрудничества между двумя странами в области оборонной промышленности.

    Мустафаев также встретился с министром обороны Малайзии Дато Сери Хаджи Мохамедом Халедом Нордином. На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности, возможности технологического партнерства.

    Отметим, что выставка World Defence Show 2026 завершится 12 февраля.

    World Defence Show 2026 Эр-Рияд Вугар Мустафаев Роберт Калиняк
    Фото
    Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirir
    Фото
    Azerbaijan participates in World Defence Show 2026 in Riyadh
    Ты - Король

    Последние новости

    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Другие
    18:34

    НОК Азербайджана добился реакции по провокации армянских фигуристов на Олимпиаде

    Индивидуальные
    18:27

    Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

    Другие страны
    18:16

    Гарафулич и Акгюн обсудили поддержку Азербайджана в рамках WUF13

    Внешняя политика
    18:09

    Грузия становится членом "Евразийского транспортного маршрута"

    Инфраструктура
    18:08
    Фото

    В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

    В регионе
    18:05

    Житель Локбатана скончался от отравления лекарством

    Происшествия
    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    Лента новостей