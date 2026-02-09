Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-Рияде

В Эр-Рияде стартовала международная выставка World Defence Show 2026 - одно из ключевых мероприятий в области оборонной промышленности.

Об этом Report сообщили в Миноборонпроме.

В мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым.

На выставке демонстрируются 127 наименований современной военной продукции, принадлежащей ЗАО Azərsilah, а также 53 наименования продукции азербайджанских компаний 6LSystems, RD Smart, Q-STP, Synapline, USH Group и İTX Motors.

В выставке World Defence Show 2026, на которой демонстрируются новейшие военные технологии, оборудование и системы, принимают участие свыше 773 компаний и более 441 официальная делегация из более чем 76 стран. Ожидается, что выставку посетят свыше 106 тысяч человек.

В рамках выставки В.Мустафаев встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Словакии Робертом Калиняком. В ходе встречи был подписан меморандум, предусматривающий расширение сотрудничества между двумя странами в области оборонной промышленности.

Мустафаев также встретился с министром обороны Малайзии Дато Сери Хаджи Мохамедом Халедом Нордином. На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности, возможности технологического партнерства.

Отметим, что выставка World Defence Show 2026 завершится 12 февраля.