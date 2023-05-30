Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше

30 мая с 11:55 до 16:25 позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском и Шушинском районах, периодически подвергались обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджа

30 мая с 11:55 до 16:25 позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском и Шушинском районах, периодически подвергались обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении населенных пунктов Чухурмяхля Агдамского района, Юхары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачынского района и Мярджимяк Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, инженерные работы были немедленно приостановлены.