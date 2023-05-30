О нас

Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше

Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше 30 мая с 11:55 до 16:25 позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском и Шушинском районах, периодически подвергались обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджа
Армия
30 мая 2023 г. 18:54
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше

30 мая с 11:55 до 16:25 позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском и Шушинском районах, периодически подвергались обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении населенных пунктов Чухурмяхля Агдамского района, Юхары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачынского района и Мярджимяк Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, инженерные работы были немедленно приостановлены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenians fire on positions of Azerbaijani Army in Aghdam, Shusha
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Ağdam və Şuşadakı mövqelərini atəşə tutub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 14:14
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi