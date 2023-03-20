Армяне обстреляли позиции погранвойск ГПС в Зангилане, ранен военнослужащий

20 марта в 02:50 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, подвер

20 марта в 02:50 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, подвергли обстрелу позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенные на высоте Агбашюрд Зангиланского района.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В результате провокации был ранен военнослужащий ГПС младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу. Военнослужащий был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение и прооперирован, угрозы для его жизни нет.

В настоящее время оперативная обстановка стабильная и полностью контролируется нашими подразделениями.

"Государственная пограничная служба расценивает этот инцидент как очередную провокацию армянской стороны, и ответственность за него полностью ложится на армянскую сторону", - отмечается в сообщении.