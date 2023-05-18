Министр обороны: Молдова готова защищать свою территорию

Молдова готова защищать свою территорию.

Молдова готова защищать свою территорию.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

По его словам, если ситуация изменится, Вооруженные силы Молдовы будут защищать свою страну всеми возможными средствами: "Украина не даст России продвинуться в направлении Николаева и Одессы, также не позволит провести морскую операцию под Одессой. Но в любом случае Молдова готова защищать свою территорию. Если ситуация изменится, Вооруженные силы Молдовы, наши граждане будут защищать свою страну всеми возможными средствами”.

Министр подчеркнул, что в таком случае будет оказана необходимая поддержка: “Как говорят наши партнеры, при худшем сценарии нас поддержат всеми возможными способами. Но это не значит, что мы должны ждать. Мы проводим учения, реализуем планы модернизации и трансформации и работаем над тем, чтобы быть готовыми ко всем сценариям”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.