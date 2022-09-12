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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 69 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 69 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Армия
12 сентября 2022 г. 12:58
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 69 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 5 по 10 сентября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 49 противопехотных, 20 противотанковых мин и 120 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 457 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 69 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 69 mina aşkarlanıb

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