ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 69 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 5 по 10 сентября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 49 противопехотных, 20 противотанковых мин и 120 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 457 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.