Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве

Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в вопросах военного строительства.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра обороны Агиль Гурбанов на встрече с представителем Министерства войны США Грегом Сойером, прибывшим в Баку для участия в ADEX 2026.

Гурбанов на встрече подчеркнул успешное участие азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях.

Сойер отметил удовлетворенность существующим уровнем сотрудничества между двумя странами в вопросах обороны, безопасности и военно-технических вопросах.

Стороны обсудили вопросы совершенствования баз технологий нового поколения, обмена опытом в области производства современного технического оборудования и устройств, используемых в оборонных целях, а также провели подробный обмен мнениями о направлениях развития военно-технического сотрудничества и других технических вопросах.

Во встрече также принял участие начальник Военной группы при посольстве США в Азербайджане капитан 2-го ранга Кристофер Фамилетти.