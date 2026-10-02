Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 17:35
    Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве

    Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в вопросах военного строительства.

    Как сообщает Report, об этом сказал замминистра обороны Агиль Гурбанов на встрече с представителем Министерства войны США Грегом Сойером, прибывшим в Баку для участия в ADEX 2026.

    Гурбанов на встрече подчеркнул успешное участие азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях.

    Сойер отметил удовлетворенность существующим уровнем сотрудничества между двумя странами в вопросах обороны, безопасности и военно-технических вопросах.

    Стороны обсудили вопросы совершенствования баз технологий нового поколения, обмена опытом в области производства современного технического оборудования и устройств, используемых в оборонных целях, а также провели подробный обмен мнениями о направлениях развития военно-технического сотрудничества и других технических вопросах.

    Во встрече также принял участие начальник Военной группы при посольстве США в Азербайджане капитан 2-го ранга Кристофер Фамилетти.

    Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве
    Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве
    Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве
    Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве
    Агиль Гурбанов: Азербайджан придает значение сотрудничеству с США в военном строительстве

    Международная военная выставка ADEX-2026 Агиль Гурбанов
    Фото
    Aqil Qurbanov "ADEX 2026" sərgisində görüşlər keçirib
    Фото
    Agil Gurbanov: Azerbaijan attaches importance to cooperation with US in military development
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