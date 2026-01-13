Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ADEX-2026: ведущие оборонные компании мира соберутся в Баку

    Армия
    • 13 января, 2026
    • 14:27
    ADEX-2026: ведущие оборонные компании мира соберутся в Баку

    6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX пройдет с 30 сентября по 2 октября в Бакинском экспо-центре.

    Как сообщает Report, выставка проводится по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики при поддержке Министерства обороны, а ее официальным организатором выступает компания "Caspian Event Organisers".

    В выставке примут участие ведущие оборонные компании мира, в том числе "Roketsan", "Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş." и "Turkish Aerospace Industries" (TAI) из Турции, "Leonardo" из Италии, "Excalibur Army SPOL S.R.O" из Чехии, "Edge Group PJSC" из Объединенных Арабских Эмиратов, "INDRA" из Испании, "IAI – Israel Aerospace Industries", "Plasan" из Израиля и другие. Ряд государств, включая Беларусь, Чехию, Израиль, Италию, Турцию и Словакию, будут представлены в формате национальных павильонов, при этом ожидается участие новых стран и компаний.

    Традиционно ADEX привлекает влиятельных гостей и официальные делегации высокого уровня, участие которых ожидается и в этом году. В рамках выставки предусмотрена насыщенная деловая программа с панельными дискуссиями по актуальным отраслевым темам, а также многочисленными двусторонними встречами между представителями профильных ведомств Азербайджана, участниками выставки и членами международных делегаций.

    Выставка ADEX вновь станет значимой международной платформой для демонстрации передовых технологий и инноваций в оборонной сфере, а также для расширения военно-технического сотрудничества и стратегического партнерства.

    Актуальная информация о мероприятии доступна на официальном сайте www.adex.az и на страницах выставки в социальных сетях.

