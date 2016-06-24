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    ​Абдулле Гурбанову и Юсифу Ахундзаде предоставлена персональная пенсия президента

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Абдулле Новруз оглу Гурбанову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, в том числе искусства, Абдулле Новруз оглу Гурбанову предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, в том числе искусства, персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена Юсифу Евгеньевичу Ахундзаде.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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