​Абдулле Гурбанову и Юсифу Ахундзаде предоставлена персональная пенсия президента

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Абдулле Новруз оглу Гурбанову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, в том числе искусства, Абдулле Новруз оглу Гурбанову предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, в том числе искусства, персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена Юсифу Евгеньевичу Ахундзаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.