Сегодня лишь 11 стран являются "мирными"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Институт экономики и мира провел исследование в 162 странах на предмет наличия мирной ситуации в различных государствах. Согласно итогам исследования, сегодня лишь 11 стран живет в мирных условиях. Об этом сообщает Report со ссылкой на авторитетную британскую газету The Independent.

Исследование Института экономики и мира охватывает период с 2007 по 2014 год. Институт утверждает, что несмотря на отсутствие глобальных войн, большинство стран не живут в условиях мира. Согласно подсчетам, после завершения Второй мировой войны в некоторых странах разгорелись межнациональные конфликты, которые продолжаются до сих пор. Институт подчеркнул, что в таких странах как Ирак и Афганистан, а также в Газзе каждый день идет открытая война, а Афганистан считается самой горячей точкой в мире.

НПО заявила, что Афганистан, ежедневно подвергающийся нападениям боевиков, обладает более высоким рейтингом, чем Великобритания. "В Великобритании, которая с первого взгляда кажется страной, живущей в мирных условиях, все больше растет число междоусобных конфликтов. С 2007 года доля Великобритании в глобальном индексе миролюбия уменьшилась на 47%.

Институт экономики и мира бьет тревогу и подчеркивает, что подобные конфликты ведут к образованию таких стран, как Северная Корея. Согласно данным института, 11 стран мира из 162 живут в мирных условиях: Швейцария, Япония, Катар, Мавритания, Уругвай, Чили, Коста Рика, Вьетнам, Панама и Бразилия.

Институт разделил страны мира на три категории и присвоил Азербайджану 123 место, заявив, что конфликты нанесли стране ущерб в размере 3,585 млрд. долларов США.