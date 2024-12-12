Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике

Общенациональный лидер азербайджанского народа, основатель современного независимого Азербайджана Гейдар Алиев является образцовой личностью в мировой политике.

Общенациональный лидер азербайджанского народа, основатель современного независимого Азербайджана Гейдар Алиев является образцовой личностью в мировой политике.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

По его словам, у политического курса Гейдара Алиева есть важные примеры, которые стоит перенять.

"Гейдар Алиев в 20-м веке заложил фундамент нынешнего независимого и современного Азербайджана. Его политический путь - это школа для Украины и Азербайджана в обретении независимости после распада советской империи", - подчеркнул ректор.

Бугров отметил, что курс Алиева от тяжелой индустриализации и коллективизации советского периода к независимой экономике и национальной промышленности стал толчком для экономики обеих стран.

По словам профессора, еще в советское время немало азербайджанцев получали образование в Украине, поступая в различные вузы. "Часть из них впоследствии стали серьезными фигурами как азербайджанские специалисты в Украине и других странах, заложив основу диаспоры. Все это означало, что Гейдар Алиев, руководивший советским Азербайджаном, уже тогда закладывал основу будущей национальной стратегии для своего народа", - отметил Бугров.

Ректор КНУ также сравнил Гейдара Алиева с Уинстоном Черчиллем по профессионализму и лидерским качествам. "Гейдар Алиев донес до мира, насколько важны национальные интересы его народа. Это, по сути, уникальная политическая ценность, с которой должны брать пример другие страны", - резюмировал Владимир Бугров.