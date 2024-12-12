Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной

12:17

Вскоре станет очевидна роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности, основанной на принципах, заложенных Гейдаром Алиевым.

Об этом в комментарии Восточноевропейскому бюро Report заявил депутат от правящей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Юрий Камельчук.

Он отметил, что Гейдар Алиев, безусловно, сыграл ключевую роль в современных геополитических процессах на постсоветском пространстве.

"Понимая стратегические интересы различных стран в отношении Азербайджана, он [Гейдар Алиев] значительно укрепил свою страну, обеспечив ее безопасность. Этот опыт перенимают многие страны. Успехи Азербайджана являются наглядным подтверждением эффективной работы, основы которой заложил Гейдар Алиев," – подчеркнул он.

Юрий Камельчук добавил, что в Азербайджане наблюдается всесторонняя стабильность, и страна стремится ее распространить на весь регион:

"На фоне этой стабильности страна под руководством нынешнего президента продолжает развиваться, становится экономическим центром мирового значения. Очевидно, что Азербайджан будет и дальше укреплять свои позиции. Уверен, что в будущем страна займет важное место в геополитических процессах не только на постсоветском пространстве, но и в обеспечении мира и экономической стабильности на глобальном уровне".