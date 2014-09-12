Азербайджан и Турция создадут совместное предприятие по выпуску оптических систем

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский завод "Alov" и турецкая компания "Aselsan" подписали соглашение по созданию совместного предприятия, которое будет занято выпуском оптических систем. Как сообщает Report, соглашение было подписано в рамках проходящей в Баку международной выставки оборонной промышленности ADEX 2014. Документ подписали директор завода "Alov" Камал Аскеров и глава турецкой компании "Aselsan" Хасан Джанполат.

Предприятие будет производить различного вида прицелы, коллиматоры, тепловизоры и другие оптические системы.