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    Азербайджан и Грузия согласовали проект плана военного сотрудничества на 2015 год

    В Баку состоялись двусторонние военные консультации

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Министерства обороны Азербайджана и Грузии согласовали проект плана двустороннего сотрудничества на 2015 год, сообщает Report со ссылкой на  пресс-службу оборонного ведомства Азербайджана.

    План был согласован в Баку в рамках двусторонних военных консультаций. 

    Переговоры прошли под руководством начальника управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майора Гусейна Махмудова и начальника управления двустороннего сотрудничества департамента международных связей и евро-атлантической интеграции министерства обороны Грузии Иосифа Джикиа.

    На встрече были обсуждены состояние и перспективы военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества. Стороны провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

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