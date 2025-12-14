Азербайджанский боксер назвал хорошими результаты сборной на чемпионате мира

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ), назвал хорошими результаты сборной на турнире.

Как сообщает Report, спортсмен ответил на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку по возвращении на родину.

"Мы очень хорошо подготовились к этому чемпионату, уровень подготовки боксеров был высоким. Субхан Мамедов завоевал золото, а я и Мухаммед Абдуллаев - бронзовые медали. В общем командном зачете мы заняли четвертое место", - сказал Домингес.

Говоря о будущих планах, спортсмен отметил, что будет бороться за обновление своего личного результата на Олимпиаде: "У меня есть одна серебряная и одна бронзовая медаль. Нам нужно серьезно готовиться к Олимпийским играм. В этот раз я хочу занять первое место. В первую очередь нужно получить лицензию, а потом уже думать о золотой медали", - добавил боксер.

Напомним, что 30-летний Альфонсо Домингес выступал на ЧМ в весовой категории 92 кг.