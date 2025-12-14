Торгпред Великобритании по Азербайджану посетил Нахчыван
- 14 декабря, 2025
- 20:39
Торговый посланник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лорд Джон Олдердайс находится с визитом в Нахчыванской АР.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило посольство Азербайджана в Великобритании.
Он посетил здание в Ордубаде исторический памятник 17-го века Гейсарийе, который в настоящее время используется как музей истории и этнографии, а также Джума-мечеть.
Мечеть, построенная на скале в центре города, представляет собой символ богатого наследия Ордубада, говорится в публикации.
