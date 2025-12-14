Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Торгпред Великобритании по Азербайджану посетил Нахчыван

    Внешняя политика
    • 14 декабря, 2025
    • 20:39
    Торгпред Великобритании по Азербайджану посетил Нахчыван

    Торговый посланник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лорд Джон Олдердайс находится с визитом в Нахчыванской АР.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило посольство Азербайджана в Великобритании.

    Он посетил здание в Ордубаде исторический памятник 17-го века Гейсарийе, который в настоящее время используется как музей истории и этнографии, а также Джума-мечеть.

    Мечеть, построенная на скале в центре города, представляет собой символ богатого наследия Ордубада, говорится в публикации.

    Лента новостей