В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов
Другие
- 18 декабря, 2025
- 14:11
Утвержден "Порядок выдачи разрешений на использование водных объектов для специальных целей".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Последние новости
14:12
Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"Здоровье
14:11
В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектовДругие
14:07
Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престолаВ регионе
14:07
Изменено изображение боевых знамен ГПС АзербайджанаВнутренняя политика
14:01
Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущегоДругие страны
14:01
В Грузии произошло землетрясениеВ регионе
14:00
Фото
Видео
Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в АрмениюЭнергетика
13:57
Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительстваВнутренняя политика
13:56