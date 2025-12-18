Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов

    Утвержден "Порядок выдачи разрешений на использование водных объектов для специальных целей".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazənin verilməsi Qaydası" təsdiq edilib

