Замминистра: Связи Баку и Ташкента укрепляются благодаря политике лидеров двух стран

Благодаря дальновидной политике глав государств азербайджано-узбекские связи сегодня динамично развиваются во всех сферах, в том числе и в области культуры.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.

"Дни культуры, проводимые в Узбекистане и Азербайджане, выходят далеко за рамки обычного культурного события. Это наглядное проявление общих корней, взаимоуважения и дружбы двух братских народов. Сегодня азербайджано-узбекские отношения благодаря дальновидной политике глав государств динамично развиваются во всех сферах, в том числе и в области культуры", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что неслучайно в этом году в обеих странах вновь на взаимной основе проводятся Дни культуры, а деятели культуры и искусства регулярно участвуют в международных фестивалях, проходящих в Азербайджане и Узбекистане.

Ф. Джафаров также напомнил, что в текущем году азербайджанские деятели искусства с большим интересом были встречены на престижных международных фестивалях в Узбекистане, в то время как узбекские мастера искусства активно участвовали в культурных мероприятиях, организованных в Азербайджане.

"Все это является наглядным свидетельством братства, дружбы и взаимного доверия между двумя государствами и двумя народами", - добавил он.