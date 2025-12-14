Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Замминистра: Связи Баку и Ташкента укрепляются благодаря политике лидеров двух стран

    Kультурная политика
    • 14 декабря, 2025
    • 20:15
    Замминистра: Связи Баку и Ташкента укрепляются благодаря политике лидеров двух стран

    Благодаря дальновидной политике глав государств азербайджано-узбекские связи сегодня динамично развиваются во всех сферах, в том числе и в области культуры.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.

    "Дни культуры, проводимые в Узбекистане и Азербайджане, выходят далеко за рамки обычного культурного события. Это наглядное проявление общих корней, взаимоуважения и дружбы двух братских народов. Сегодня азербайджано-узбекские отношения благодаря дальновидной политике глав государств динамично развиваются во всех сферах, в том числе и в области культуры", - сказал он.

    Замминистра подчеркнул, что неслучайно в этом году в обеих странах вновь на взаимной основе проводятся Дни культуры, а деятели культуры и искусства регулярно участвуют в международных фестивалях, проходящих в Азербайджане и Узбекистане.

    Ф. Джафаров также напомнил, что в текущем году азербайджанские деятели искусства с большим интересом были встречены на престижных международных фестивалях в Узбекистане, в то время как узбекские мастера искусства активно участвовали в культурных мероприятиях, организованных в Азербайджане.

    "Все это является наглядным свидетельством братства, дружбы и взаимного доверия между двумя государствами и двумя народами", - добавил он.

