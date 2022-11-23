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Женщинам-фермерам выделено более 4 млн манатов льготных кредитов в Азербайджане

Женщинам-фермерам выделено более 4 млн манатов льготных кредитов в Азербайджане В прошлом году в Азербайджане 375 женщинам-предпринимателям, работающим в аграрном секторе, были предоставлены льготные кредиты на сумму 4,263 млн манатов, им было продано сельскохозяйственное оборудование и техника, племенные животные на сумму 3,205 млн
АПК
23 ноября 2022 г. 12:23
Женщинам-фермерам выделено более 4 млн манатов льготных кредитов в Азербайджане

Объем льготных кредитов, предоставленных 375 женщинам-предпринимателям, работающим в аграрном секторе Азербайджана составил 4,263 млн манатов в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на форуме "Возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей“ в Баку.

Гадимова сообщила, что им также было продано сельскохозяйственное оборудование и техника, племенные животные на сумму 3,205 млн манатов.

По ее словам, в период с 2021 по 2022 год, 56 439 женщинам-фермерам были выплачены субсидии из государственного бюджета.

”Министерство продолжает работу по обеспечению доступа женщин-предпринимателей к необходимым ресурсам", - отметила Гадимова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qadın fermerlərə ötən il 4 milyon manatdan çox güzəştli kredit verilib

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