Запасы кофе в Бразилии приближаются к историческому минимуму

В Бразилии - крупнейшем поставщике кофе в мире - запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне этого года.

В Бразилии - крупнейшем поставщике кофе в мире - запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру.

По его оценке, к марту запасы кофе в стране могут сократиться до 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как наиболее комфортным был бы уровень в 9-12 млн мешков.

"Запасы достигли такого низкого уровня, что даже в случае хорошего урожая в следующем году, Бразилии, вероятно, с трудом удастся удовлетворить спрос. Нам просто необходимы дожди", - убежден член правления группы экспортеров Cecafe Нелсон Карвальяйш.

Между тем мировой спрос продолжает расти: по данным исследовательского центра hEDGEpoint Global Markets, потребление кофейных зерен в этом году увеличилось на 1,5% и на 2% в прошлом году. Вместе со спросом растут также и цены. Агентство отмечает, что стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика в Нью-Йорке выросла на 11% в годовом исчислении, и аналитики полагают, что этот процесс продолжится.