Замминистра: 35 тыс. фермеров получили выписки на долевые земли

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 октября 2021 года ”О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений", 35 тыс. фермеров из 50 тыс. получили выписки на долевую землю.

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 октября 2021 года ”О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений", 35 тыс. фермеров из 50 тыс. получили выписки на долевую землю.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике.

"15 тысячам землевладельцев выписка пока не выдана. Для полного решения проблемы мы проводим встречи с Государственной службой по вопросам собственности при Министерстве экономики не реже одного раза в квартал”, - отметил он.