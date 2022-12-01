О нас

Замминистра: 35 тыс. фермеров получили выписки на долевые земли

Замминистра: 35 тыс. фермеров получили выписки на долевые земли В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 октября 2021 года ”О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений", 35 тыс. фермеров из 50 тыс. получили выписки на долевую землю.
АПК
1 декабря 2022 г. 14:58
Замминистра: 35 тыс. фермеров получили выписки на долевые земли

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 октября 2021 года ”О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений", 35 тыс. фермеров из 50 тыс. получили выписки на долевую землю.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике.

"15 тысячам землевладельцев выписка пока не выдана. Для полного решения проблемы мы проводим встречи с Государственной службой по вопросам собственности при Министерстве экономики не реже одного раза в квартал”, - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “50 min fermerdən 35 mini pay torpağına çıxarış ala bilib"

Другие новости из категории

Возобновлен импорт сушеных слив из двух стран в Азербайджан
Возобновлен импорт сушеных слив из двух стран в Азербайджан
1 декабря 2022 г. 14:49
Депутат: В супермаркетах указанная на товаре цена отличается от его стоимости на кассе
Депутат: В супермаркетах указанная на товаре цена отличается от его стоимости на кассе
1 декабря 2022 г. 14:32
В Милли Меджлисе обсудили разницу в ценах на мясо в Баку и районах
В Милли Меджлисе обсудили разницу в ценах на мясо в Баку и районах
1 декабря 2022 г. 14:09
В Азербайджане разработана концепция госрезервов
В Азербайджане разработана концепция госрезервов
1 декабря 2022 г. 13:46
Таир Миркишили: В Азербайджане уровень обеспечения продовольствием превышает 80%
Таир Миркишили: В Азербайджане уровень обеспечения продовольствием превышает 80%
1 декабря 2022 г. 13:18
В Азербайджане готовится перечень товаров стратегического назначения
В Азербайджане готовится перечень товаров стратегического назначения
1 декабря 2022 г. 13:03
В Карабахе началась посадка ореховых культур
В Карабахе началась посадка ореховых культур
1 декабря 2022 г. 12:00
Доходы Азербайджана от экспорта фундука выросли более чем на 6%
Доходы Азербайджана от экспорта фундука выросли более чем на 6%
1 декабря 2022 г. 11:31
В Шамкире прошел фестиваль аграрных инноваций
ФотоВ Шамкире прошел фестиваль аграрных инноваций
30 ноября 2022 г. 16:37
В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня Из села в город
В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня "Из села в город"
30 ноября 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi