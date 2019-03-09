Представитель МСХ: Цель ярмарок предотвратить искусственный рост цен

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Ярмарки продаж сельскохозяйственной продукции по поручению президента Ильхама Алиева проводятся в 14 адресах в столице. Ярмарки организуются в рамках сотрудничества Исполнительной власти города Баку, структур местных районных исполнительных властей и министерства сельского хозяйства".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Агиль Гулиев.

По его словам, целью проведения ярмарок является создание обилия в преддверии праздника Новруз, предотвращение искусственного роста цен: "В ярмарках представили свою продукцию фермеры и производители продовольственных товаров. Причиной низкой цены является то, что фермеры выставляют свои продукты на продажу без посредников. Министерство сельского хозяйства оказывает содействие фермерам, желающим участвовать в ярмарках, в доставке продукцию в столицу. К тому же участие в ярмарках бесплатное. Эти факторы приводят к тому, что себестоимость выносимого на продажу товара становится низкой. Проведенные нами наблюдения показывают, что цены на продукты на ярмарках намного ниже, чем на рынке".