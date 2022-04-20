О нас
Аудио новости

Вугар Гюльмамедов: Будет проведен аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству

Вугар Гюльмамедов: Будет проведен аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству В следующем месяце планируется провести аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству.
АПК
20 апреля 2022 г. 14:48
Вугар Гюльмамедов: Будет проведен аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству

В следующем месяце планируется провести аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, во время обсуждения отчета о деятельности ведомства за прошлый год.

Отметим, что субсидии могут быть направлены на приобретение средств производства для сельского хозяйства, в том числе минеральных удобрений, пестицидов, биогумусов, гербицидов, семян, а также на приобретение и строительство современных оросительных систем во фруктовых садах.

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (AKIA) на прошлой неделе выплатило около 21,7 млн манатов субсидий на посев еще 44,4 тыс. фермерам. Таким образом, число фермеров, получивших субсидии на осенние посевы, достигло 277 тысяч, а общая сумма выплат составила 173,4 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların auditi keçiriləcək"

Другие новости из категории

Азербайджан сократил импорт табака
Азербайджан сократил импорт табака
20 апреля 2022 г. 14:25
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Азербайджанские фермеры получили более 173 млн манатов субсидий на осенний посев
Азербайджанские фермеры получили более 173 млн манатов субсидий на осенний посев
19 апреля 2022 г. 16:39
Глава Минсельхоза Грузии посетит Азербайджан
Глава Минсельхоза Грузии посетит Азербайджан
19 апреля 2022 г. 10:59
Импорт масла в Азербайджан вырос на 20%
Импорт масла в Азербайджан вырос на 20%
18 апреля 2022 г. 17:48
АПБА: Значительно сократились случаи падежа кур на птицефабриках
АПБА: Значительно сократились случаи падежа кур на птицефабриках
18 апреля 2022 г. 15:13
Ассоциация: Содержание воды в курах некоторых производителей превышают нормативы
Ассоциация: Содержание воды в курах некоторых производителей превышают нормативы
18 апреля 2022 г. 15:05
Азербайджан увеличил импорт мяса на 4%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 4%
18 апреля 2022 г. 14:44
Азербайджан увеличил импорт молока на 53%
Азербайджан увеличил импорт молока на 53%
18 апреля 2022 г. 14:34
Аграрный сектор в Азербайджане увеличился более чем на 3%
Аграрный сектор в Азербайджане увеличился более чем на 3%
15 апреля 2022 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi