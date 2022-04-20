Вугар Гюльмамедов: Будет проведен аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству

В следующем месяце планируется провести аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству.

В следующем месяце планируется провести аудит субсидий, выделяемых сельскому хозяйству.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, во время обсуждения отчета о деятельности ведомства за прошлый год.

Отметим, что субсидии могут быть направлены на приобретение средств производства для сельского хозяйства, в том числе минеральных удобрений, пестицидов, биогумусов, гербицидов, семян, а также на приобретение и строительство современных оросительных систем во фруктовых садах.

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (AKIA) на прошлой неделе выплатило около 21,7 млн манатов субсидий на посев еще 44,4 тыс. фермерам. Таким образом, число фермеров, получивших субсидии на осенние посевы, достигло 277 тысяч, а общая сумма выплат составила 173,4 млн манатов.