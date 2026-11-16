ЕС одобрил выделение Украине 8 млрд евро

Около 8 млрд евро получит Украина в рамках механизма Ukraine Facility после одобрения Советом Европейского союза крупнейшего разового платежа по этой программе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Из общей суммы транша около 5 млрд евро будут выделены за счет средств кредита в рамках программы Ukraine Support Loan, предусмотренных на 2026 год.

Выплата одобрена после выполнения Украиной более 20 целевых показателей реформ. Они охватывают судебную систему, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, финансовые рынки, управление государственными активами, человеческий капитал, деловую среду, децентрализацию и региональную политику, энергетику, агропродовольственный сектор, цифровую трансформацию и охрану окружающей среды.

Средства Ukraine Facility предназначены для поддержания макрофинансовой стабильности Украины, ее восстановления и модернизации, обеспечения работы государственного управления и проведения реформ.

Выплаты привязаны к плану Украины, который определяет стратегию восстановления и модернизации страны, а также график реформ, согласованных с целями ее вступления в ЕС.