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    ЕС одобрил выделение Украине 8 млрд евро

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 14:31
    ЕС одобрил выделение Украине 8 млрд евро

    Около 8 млрд евро получит Украина в рамках механизма Ukraine Facility после одобрения Советом Европейского союза крупнейшего разового платежа по этой программе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

    Из общей суммы транша около 5 млрд евро будут выделены за счет средств кредита в рамках программы Ukraine Support Loan, предусмотренных на 2026 год.

    Выплата одобрена после выполнения Украиной более 20 целевых показателей реформ. Они охватывают судебную систему, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, финансовые рынки, управление государственными активами, человеческий капитал, деловую среду, децентрализацию и региональную политику, энергетику, агропродовольственный сектор, цифровую трансформацию и охрану окружающей среды.

    Средства Ukraine Facility предназначены для поддержания макрофинансовой стабильности Украины, ее восстановления и модернизации, обеспечения работы государственного управления и проведения реформ.

    Выплаты привязаны к плану Украины, который определяет стратегию восстановления и модернизации страны, а также график реформ, согласованных с целями ее вступления в ЕС.

    Ukraine Facility Российско-украинский конфликт Совет ЕС
    Aİ Ukraynaya 8 milyard avro ayrılmasını təsdiqləyib
    EU approves €8B under Ukraine Facility program
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