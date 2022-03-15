Впервые в Азербайджане теплицы будут освещаться инновационным способом

В Азербайджане стартует внедрение инновационных технологий освещения в тепличных системах.

В Азербайджане стартует внедрение инновационных технологий освещения в тепличных системах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Cегодня состоялась церемония подписания соглашения между центром аграрных инноваций Министерства, общественным объединением "Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана", компаниями “Signify” и “Grow Group” о применении инновационных технологий освещения в теплицах.

Министр Инам Керимов отметил, что теплицы в Азербайджане, специализирующиеся на экспорте овощей, должны быть готовы к конкуренции с теплицами в других странах с технологической точки зрения: "Для увеличения производства продуктов питания и продолжения конкуренции на внешнем рынке важно строить теплицы на основе современных технологий. В настоящее время одной из самых распространенных технологий в современных овощных теплицах является система светодиодного освещения. В результате применения этой технологии с каждого гектара получают дополнительно 150-200 тонн томатов и другой овощной продукции. В то же время мы сможем производить высококачественные овощи в течение всего года, что увеличит не только производство овощей, но и объем валюты, поступающей в страну”.

На начальном этапе государство окажет соответствующую поддержку и льготы для обеспечения электроэнергией теплиц. Расширение сферы применения этого пилотного проекта в будущем будет зависеть от показателей роста продукции.