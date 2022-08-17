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В Загатале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В Загатале пройдет сельскохозяйственная ярмарка 19 августа в Загатальском районе пройдет сельскохозяйственная ярмарка "Кянд богчасы".
АПК
17 августа 2022 г. 16:47
В Загатале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

19 августа в Загатальском районе пройдет сельскохозяйственная ярмарка "Кянд богчасы".

Об этом Report сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане.

Ярмарка пройдет в рамках Программы партнерства с FAO, финансируемой правительством Азербайджана, и проекта, финансируемого Европейским Союзом. На ней участники ознакомятся с местной продукцией, будет обращено внимание на важность безопасности продуктов и здоровое питание. Гости мероприятия смогут попробовать блюда, приготовленные местными поварами, и поддержать фермеров.

Цель ярмарки - представить местные продукты питания и сельскохозяйственную продукцию и привлечь к ним внимание потенциальных покупателей и потребителей.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada "Kənd Boğçası" kənd təsərrüfatı yarmarkası keçiriləcək

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