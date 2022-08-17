В Загатале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

19 августа в Загатальском районе пройдет сельскохозяйственная ярмарка "Кянд богчасы".

19 августа в Загатальском районе пройдет сельскохозяйственная ярмарка "Кянд богчасы".

Об этом Report сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане.

Ярмарка пройдет в рамках Программы партнерства с FAO, финансируемой правительством Азербайджана, и проекта, финансируемого Европейским Союзом. На ней участники ознакомятся с местной продукцией, будет обращено внимание на важность безопасности продуктов и здоровое питание. Гости мероприятия смогут попробовать блюда, приготовленные местными поварами, и поддержать фермеров.

Цель ярмарки - представить местные продукты питания и сельскохозяйственную продукцию и привлечь к ним внимание потенциальных покупателей и потребителей.