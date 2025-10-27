Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Шеки прошли фестиваль аграрного бизнеса и выставка-продажа семян

    АПК
    • 27 октября, 2025
    • 11:54
    В Шеки прошли фестиваль аграрного бизнеса и выставка-продажа семян

    В Шеки состоялись фестиваль аграрного бизнеса и выставка-продажа семян, организованные Центром аграрных инноваций Минсельхоза совместно с районной исполнительной властью.

    Как сообщили Report в ведомстве, цель мероприятия - развитие семеноводства, расширение возможностей сбыта для фермеров и поддержка аграрного предпринимательства.

    Директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров отметил, что подобные фестивали помогают фермерам получать доступ к качественным семенам и укрепляют сотрудничество между участниками отрасли.

    На выставке производители и фермеры представили образцы семян, удобрений и новых технологий. Также участникам рассказали о программах льготного кредитования и провели обучающие тренинги.

    На едином стенде были продемонстрированы сорта, рекомендованные для местных условий, включая пшеницу "Юбилей 90", "Метин", "Аскеран", "Арсенал", "Лидер", "Ляйагятли 80" и ячмень "Дяйанатли", "Джалилабад 19", "Садиг", "Идра" и другие.

    Лента новостей