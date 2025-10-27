İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Şəkidə Aqrar Biznes Festivalı və Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçirilib

    27 oktyabr, 2025
    Şəkidə Aqrar Biznes Festivalı və Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçirilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi və rayon icra hakimiyyətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə növbəti Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası Şəkidə təşkil edilib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, tədbirin əsas məqsədi regionda toxumçuluq sahəsinin inkişaf perspektivlərini nümayiş etdirmək, yerli fermerlərin satış imkanlarını genişləndirmək, sahibkarlığın təşviqi və yeni tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına dəstək verməkdir.

    Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Anar Cəfərov çıxışında festival və sərgi-satış yarmarkalarının regionlarda toxumçuluq sahəsinin inkişafına təkan verdiyini, fermerlərin keyfiyyətli toxum materiallarına daha rahat çıxış imkanlarına malik olduğunu və aqrar sahibkarlar arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq mühitinin formalaşdığını vurğulayıb.

    Sərgi çərçivəsində Şəkidən toxum istehsalçıları, toxum istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər, eləcə də yerli fermerlər məhsullarını nümayiş etdiriblər. Festival zamanı iştirakçılara müasir texnologiyalar, gübrə və toxum nümunələri, güzəştli kredit imkanları barədə məlumatlar təqdim olunub, habelə təlimlər keçirilib.

    Vahid stenddə regionun aqroiqlim və torpaq şəraitinə uyğun tövsiyə olunan toxum növləri, o cümlədən "Yubiley 90", "Mətin", "Əsgəran", "Arsenal", "Lider" və "Ləyaqətli 80" yumşaq buğda sortları və "Dəyanətli", "Cəlilabad 19", "Sadiq", "İdra" və digər arpa növləri təqdim olunub.

