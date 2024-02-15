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В Сальяне состоялся фестиваль аграрного бизнеса

В Сальяне состоялся фестиваль аграрного бизнеса В Сальянском районе состоялся первый в 2024 году фестиваль аграрного бизнеса.
АПК
15 февраля 2024 г. 17:00
В Сальяне состоялся фестиваль аграрного бизнеса

В Сальянском районе состоялся первый в 2024 году фестиваль аграрного бизнеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В фестивале, организованном Центром аграрных инноваций, Фондом развития предпринимательства и ООО "Центр экспертизы потребительских товаров", приняли участие фермеры из Сальянского, Саатлинского, Гаджигабульского, Нефтчалинского, Билясуварского, Сабирабадского, Джалилабадского районов.

На фестивале продемонстрированы установки и оборудование сельскохозяйственного назначения, созданные с использованием инновационных решениях, современные технологии, последние достижения научно-исследовательских институтов Министерства сельского хозяйства. Участники фестиваля были проинформированы о направлениях деятельности подведомственных структур министерства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

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