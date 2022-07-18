В результате ракетных атак ВС РФ уничтожен склад с 5 тыс. тонн зерна в Украине

В Днепропетровской области Украины российские войска попали ракетой в элеватор, разрушив склады с более чем 5 тыс. тонн зерна.

В Днепропетровской области Украины российские войска попали ракетой в элеватор, разрушив склады с более чем 5 тыс. тонн зерна.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наша область снова под российским огнем. Враг обстрелял Синельниковский район. Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна", - говорится в заметке.

Еще один удар пришелся по школьному двору. Там повреждены фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон.