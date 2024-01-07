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Азербайджан существенно увеличил закупки помидоров в Турции в прошлом году

Азербайджан существенно увеличил закупки помидоров в Турции в прошлом году В январе-октябре прошлого года Азербайджан увеличил закупки помидоров из Турции в 419 раз.
АПК
7 января 2024 г. 15:04
Азербайджан существенно увеличил закупки помидоров в Турции в прошлом году

В январе-октябре прошлого года Азербайджан увеличил закупки помидоров из Турции в 419 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, за 10 месяцев Азербайджан импортировал из Турции 117,36 тонн помидоров на сумму 66,44 тыс. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года стоимость импорта выросла в 230 раз.

В сообщении Ассоциации экспортеров Юго-Восточной Анатолии говорится, что в 2023 году экспорт томатов вырос на 42,8% по сравнению с 2022 годом до 538, 724 млн долларов США.

За указанный период осуществлен экспорт 588 418 тонн помидоров в 52 страны, включая Румынию, Украину, Польшу, Германию, Болгарию, Нидерланды, Великобританию, Сейшельские острова, Россию, Данию, Испанию, Азербайджан, Италию, Катар, Казахстан, Эстонию и Францию.

Румыния заняла первое место среди стран, в которые Турция экспортировала больше всего помидоров в прошлом году. За год в Румынию продано помидоров на сумму 91, 983 млн долларов США. Далее в рейтинге расположились Украина, Польша, Германия и Россия.

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Версия на английском языке Azerbaijan greatly increases purchases of tomatoes from Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycan Türkiyədən pomidor alışını kəskin artırıb

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