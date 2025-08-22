В Нахчыване создается Электронная информационная система сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики планирует закупку оборудования для интеграции в Электронную информационную систему сельского хозяйства и создание колл-центра для фермеров.

Министерство сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики планирует закупку оборудования для интеграции в Электронную информационную систему сельского хозяйства и создание колл-центра для фермеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.

В связи с этим ведомство объявило открытый тендер, плата за участие в котором составляет 450 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 10 сентября по адресу: город Нахчыван, квартал Хатаи.

Рассмотрение предложений состоится 10 сентября в 14:00 по тому же адресу.

Напомним, что в 2023 году Счетная палата после проверок в министерстве отметила в качестве недостатка отсутствие Электронной информационной системы сельского хозяйства в ведомстве.