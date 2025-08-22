О нас

В Нахчыване создается Электронная информационная система сельского хозяйства

В Нахчыване создается Электронная информационная система сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики планирует закупку оборудования для интеграции в Электронную информационную систему сельского хозяйства и создание колл-центра для фермеров.
АПК
22 августа 2025 г. 10:40
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики планирует закупку оборудования для интеграции в Электронную информационную систему сельского хозяйства и создание колл-центра для фермеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.

В связи с этим ведомство объявило открытый тендер, плата за участие в котором составляет 450 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 10 сентября по адресу: город Нахчыван, квартал Хатаи.

Рассмотрение предложений состоится 10 сентября в 14:00 по тому же адресу.

Напомним, что в 2023 году Счетная палата после проверок в министерстве отметила в качестве недостатка отсутствие Электронной информационной системы сельского хозяйства в ведомстве.

Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi yaradılır

Последние новости

