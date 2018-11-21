В министерстве сельского хозяйства произведено кадровое изменение

21 ноября, 2018 15:36

https://report.az/storage/news/cb4deaa662e6306ee4a08c9d779d9b4c/bcc8b22e-6369-4df8-a27c-c5ab8a11ed47_292.jpg Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия Аграрного научно-информационного консультационного центра министерства сельского хозяйства Тариель Панахов назначен заместителем директора центра. Об этом сообщил Report заместитель начальника отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства Вугар Гусейнов. По его словам, министр Инам Керимов подписал соответствующий приказ. Следует отметить, что в рамках АНИКЦ действуют 9 институтов.

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