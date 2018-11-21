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    В министерстве сельского хозяйства произведено кадровое изменение

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия Аграрного научно-информационного консультационного центра министерства сельского хозяйства Тариель Панахов назначен заместителем директора центра.

    Об этом сообщил Report заместитель начальника отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства Вугар Гусейнов.

    По его словам, министр Инам Керимов подписал соответствующий приказ.

    Следует отметить, что в рамках АНИКЦ действуют 9 институтов.

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