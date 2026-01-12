Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Миль-Муганской зоне будет улучшено водоснабжение 252 тыс. га земель

    АПК
    • 12 января, 2026
    • 16:19
    В Миль-Муганской зоне будет улучшено водоснабжение 252 тыс. га земель

    В Агдамском и Физулинском районах Азербайджана завершены ремонтно-восстановительные работы на ряде водохранилищ, а по другим объектам подготовка к строительству находится на завершающей стадии.

    Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения на 2026–2035 годы.

    По его словам, в Агдамском районе восстановлено Хачинчайское водохранилище объемом 23 млн кубометров с зоной обслуживания орошения площадью 7 тыс. гектаров. В Физулинском районе отремонтировано Кёндялянчайское водохранилище с общим объемом 15,5 млн кубометров, обеспечивающие орошение 6,2 тыс. гектаров сельхозугодий.

    Мустафаев также сообщил, что завершается подготовка проектно-сметной документации по строительству Хакаричайского водохранилища в Лачынском районе объемом 91 млн кубометров и Бергюшадчайского водохранилища в Губадлинском районе объемом 67 млн кубометров. Хакаричайское водохранилище на первоначальном этапе будет обеспечивать питьевой водой Лачынский, Губадлинский, Зангиланский, Джебраильский, Физулинский и Агдамский районы.

    В свою очередь, Бергюшадчайское водохранилище обеспечит оросительной водой 8,8 тыс. гектаров земель в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах, а также будет передавать до 12 кубометров воды в секунду по проектируемому магистральному каналу к водохранилищу "Гыз Галасы".

    Он отметил, что в соответствии с договоренностями между Азербайджаном и Ираном продолжаются мероприятия по эффективному использованию водных и энергетических ресурсов водохранилищ "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз.

    "В 2024 году были подписаны кредитные и проектные соглашения с международной финансовой организацией по строительству магистрального оросительного канала от водохранилища "Гыз Галасы", и уже начаты работы по реализации проекта. Этот проект послужит улучшению водоснабжения 252 тыс. гектаров земель в Миль-Муганской зоне и орошению еще 12 тыс. гектаров новых земель в Джебраильском и Физулинском районах", - сказал вице-премьер.

    Mil-Muğan zonasında 252 min hektar torpaq sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırılacaq

    Лента новостей