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    В Лянкяране проходит фестиваль "Чай, чалтык и цитрусовые" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Завершится фестиваль концертом видных деятелей искусства страны и фейерверком© Report

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    *** 16:06 

    Лянкяран. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране проходит фестиваль "Чай, чалтык и цитрусовые".

    Как сообщает южное бюро Report, это массовое мероприятие также может считаться праздником изобилия товаров, охватывающих все сферы.

    С учетом отличия фестиваля "Чай, чалтык и цитрусовые" от других общественных мероприятий, массовости и грандиозности, фестиваль организован в парке памяти Гейдара Алиева г.Лянкяран.

    На площади установлены 4 больших павильона, около 100 стендов и выставочная тумба.

    Присутствующие на фестивале официальные представители возложили цветы к памятнику Гейдара Алиева и почтили светлую память общенационального лидера.

    В рамках фестиваля установлены стенды с государственными атрибутами Азербайджана, символами Лянкярана, построены павильоны с чаем и сладостями.

    Кроме того, здесь представлены более 50 видов плова из местных сортов риса, лявянги и кебабы различного вида.

    Вечером коллективы художественной самодеятельности выступят на фестивале с литературными композициями, музыкальными номерами. 

    Завершится фестиваль концертом видных деятелей искусства страны и фейерверком.

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