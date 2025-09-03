В I полугодии Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на 58 млн манатов
АПК
- 03 сентября, 2025
- 10:14
В I полугодии этого года в Азербайджане по государственному заказу были закуплены продовольственные товары на сумму 57 млн 678 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
Согласно информации, в течение 6 месяцев было сэкономлено 3,2% государственных средств.
За отчетный период 117 закупающих организаций приобрели через электронный портал 203 видов продуктов у 97 производителей и продавцов, с которыми были заключены договоры.
Закупку продовольственных товаров по государственному заказу в централизованном порядке осуществляет ОАО "Аграрные закупки и снабжение".
Последние новости
11:26
Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвоеИнфраструктура
11:23
Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:12
В России военный самолет совершил аварийную посадкуДругие страны
11:10
Назначен новый советник министра здравоохраненияЗдоровье
11:09
ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациямФинансы
11:09
В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погибВ регионе
11:02
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человекВ регионе
10:53
Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясенияДругие страны
10:52