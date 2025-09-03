В I полугодии Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на 58 млн манатов

В I полугодии этого года в Азербайджане по государственному заказу были закуплены продовольственные товары на сумму 57 млн 678 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в течение 6 месяцев было сэкономлено 3,2% государственных средств.

За отчетный период 117 закупающих организаций приобрели через электронный портал 203 видов продуктов у 97 производителей и продавцов, с которыми были заключены договоры.

Закупку продовольственных товаров по государственному заказу в централизованном порядке осуществляет ОАО "Аграрные закупки и снабжение".