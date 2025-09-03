    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 10:14
    В I полугодии Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на 58 млн манатов

    В I полугодии этого года в Азербайджане по государственному заказу были закуплены продовольственные товары на сумму 57 млн 678 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Согласно информации, в течение 6 месяцев было сэкономлено 3,2% государственных средств.

    За отчетный период 117 закупающих организаций приобрели через электронный портал 203 видов продуктов у 97 производителей и продавцов, с которыми были заключены договоры.

    Закупку продовольственных товаров по государственному заказу в централизованном порядке осуществляет ОАО "Аграрные закупки и снабжение".

