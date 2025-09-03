Azərbaycanda I yarımildə dövlət sifarişi ilə 58 milyon manatlıq ərzaq alınıb
ASK
- 03 sentyabr, 2025
- 10:06
Bu ilin I yarısında Azərbaycanda dövlət sifarişi ilə 57 milyon 678 min manat dəyərində ərzaq məhsulları alınıb.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 6 ay ərzində dövlət vəsaitinə 3,2 % qənaət edilib.
Hesabat dövründə ərzağı 117 satınalan təşkilat elektron portal vasitəsilə müqavilə bağladığı 97 istehsalçı və satıcıdan 203 növdə olmaqla alıb.
Dövlət sifarişi ilə ərzaq məhsullarının satın alınmasını mərkəzləşdirilmiş qaydada nazirliyə məxsus "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC həyata keçirir.
Son xəbərlər
11:24
Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"Komanda
11:24
Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edibHadisə
11:22
Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaqEnergetika
11:21
Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"Biznes
11:16
Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıbRegion
11:10
Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?Biznes
11:10
Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcəkDigər ölkələr
11:08
Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilibDigər ölkələr
11:05