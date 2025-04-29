В I квартале Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на сумму 27 млн ​​манатов

В I квартале Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на сумму 27 млн ​​манатов

В I квартале этого года в Азербайджане по государственному заказу были закуплены продовольственные товары на сумму 26 млн 655 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в течение года было сэкономлено 5,9% государственных средств.

В течение квартала 110 закупающих организаций приобрели через электронный портал 190 видов продуктов у 96 производителей и продавцов, с которыми были заключены договоры.

Закупку продовольственных товаров по государственному заказу в централизованном порядке осуществляет ОАО "Аграрные закупки и снабжение".