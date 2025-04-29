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В I квартале Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на сумму 27 млн ​​манатов

В I квартале Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на сумму 27 млн ​​манатов В I квартале Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на сумму 27 млн ​​манатов
АПК
29 апреля 2025 г. 17:40
В I квартале Азербайджан закупил по госзаказу продовольствие на сумму 27 млн ​​манатов

В I квартале этого года в Азербайджане по государственному заказу были закуплены продовольственные товары на сумму 26 млн 655 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в течение года было сэкономлено 5,9% государственных средств.

В течение квартала 110 закупающих организаций приобрели через электронный портал 190 видов продуктов у 96 производителей и продавцов, с которыми были заключены договоры.

Закупку продовольственных товаров по государственному заказу в централизованном порядке осуществляет ОАО "Аграрные закупки и снабжение".

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Версия на английском языке Azerbaijan purchased over $15M worth of food through state order in 1Q2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I rübdə dövlət sifarişi ilə 27 milyon manatlıq ərzaq alınıb

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