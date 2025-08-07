В Хачмазе прошел Фестиваль аграрного бизнеса и персика

В Хачмазском районе прошел Фестиваль аграрного бизнеса и персика.

Как сообщает северное бюро Report, фестиваль был организован Центром аграрных инноваций, ИВ Хачмазского района и Food City Agrocomplex.

В рамках мероприятия фермеры и владельцы хозяйств из Хачмазского района продемонстрировали свою продукцию, в частности, сорта персика, которые являются характерными для данного региона и отличаются вкусовыми качествами.

На выставке помимо сельскохозяйственной продукции были представлены технологические новинки, инновационные аграрные услуги и различные местные бренды.

В рамках фестиваля прошла панельная дискуссия "Механизмы государственной поддержки в аграрной сфере", а также проведен образовательный тренинг для фермеров на тему "Агрохимический анализ почвы".

Отметим, что в текущем году в Хачмазском районе посажено 4 240 гектаров персиковых садов. Из них 1160 гектаров - интенсивные персиковые сады. В этом году средняя урожайность составила 60 центнеров с гектара.