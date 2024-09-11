В Геранбое и Тертере прошла выставка-продажа семян

Центр аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства организовал выставку-продажу семян в Геранбойском и Тертерском районах.

Центр аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства организовал выставку-продажу семян в Геранбойском и Тертерском районах.

Как передает Report, фермеры из различных районов приняли участие в мероприятии, где были представлены сельскохозяйственная продукция, сертифицированные семена зерновых и овощных культур, а также технологии и экологически чистые продукты.

Директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров отметил, что подобные выставки помогают фермерам знакомиться с новшествами, устанавливать контакты с производителями и получать консультации по вопросам семеноводства.