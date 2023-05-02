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В Фонд аграрного страхования поступило 92 обращения от фермеров

В Фонд аграрного страхования поступило 92 обращения от фермеров За последние три дня в колл-центр 1651 Фонда аграрного страхования поступило 92 обращения от фермеров в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам.
АПК
2 мая 2023 г. 10:50
В Фонд аграрного страхования поступило 92 обращения от фермеров

За последние три дня в колл-центр 1651 Фонда аграрного страхования поступило 92 обращения от фермеров в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Наблюдавшиеся на территории страны паводки, сильный ветер и град нанесли серьезный ущерб посевным площадям и фермерским хозяйствам. Застраховавшие свои хозяйства фермеры обращаются в Фонд аграрного страхования для определения суммы нанесенного ущерба. Обращения в основном поступают из Гёранбойского, Тертерского, Загатальского, Исмаиллинского, Джалилабадского и Шекинского районов.

Эксперты по аграрному страхованию направляются в регионы для определения размера причиненного ущерба. Выплаты фермерам на основании договора страхования начнутся после определения суммы ущерба.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit hava şəraitinə görə Aqrar Sığorta Fonduna 92 müraciət daxil olub  

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