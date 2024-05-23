Глава Минсельхоза провел осмотр хозяйств в Евлахе

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов посетил в Евлахе интенсивные сады, питомники саженцев, животноводческие фермы, луковые и хлопковые поля, встретился с фермерами.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов посетил в Евлахе интенсивные сады, питомники саженцев, животноводческие фермы, луковые и хлопковые поля, встретился с фермерами.

Как сообщили Report в ведомстве, на встрече под открытым небом в селе Немятабад были обсуждены предпринимаемые шаги в направлении развития хлопководства и меры государственной поддержки.

Было констатировано, что меры государственной поддержки в направлении развития хлопководства положительно влияют на повышение интереса к этой сфере, увеличение доходов фермеров и повышение уровня занятости сельского населения.

Также состоялся обмен мнениями об агротехнических мерах по уходу за культурами, положительном влиянии новых способов посадки на урожайность, правильном выборе семян, вопросах орошения, возможностях использования современных оросительных систем, качестве препаратов, применяемых в борьбе с болезнями и вредителями, меры защиты растений и другие темы.

Аналогичные встречи были проведены и на животноводческих фермах, министр ознакомился с условиями содержания и кормления животных, качеством оказываемых ветеринарных услуг.